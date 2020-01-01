الاتحاد الأوروبي يحدد موعدًا نهائيًا لتقديم خطة العودة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحدد موعدًا نهائيًا لروابط الأندية من أجل تقديم خطط عودة كرة القدم.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد حدد موعدًا نهائيًا لراوبط الأندية في كافة أنحاء القارة من أجل حسم موقف دورياتهم المحلية من العودة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت ذلك الموعد سيكون في الـ 25 من شهر مايو المقبل، وهو نفس موعد الاجتماع المنتظر لأعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 55.

وأوضحت الشبكة أنه بالرغم من الموعد النهائي إلا أن الاتحاد الأوروبي متعاطف مع الروابط والاتحادات المحلية التي لن تستطيع تقديم خطتها بحلول ذلك الموعد بسبب عدم الوضوح الحكومي في مواجهة فيروس كورونا.

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وقرر الاتحاد منح الاتحادات والروابط القدرة على إلغاء البطولات الخاصة بهم في حالة واحدة فقط، وهي عدم موافقة حكومة بلادهم على استئناف الأحداث الرياضية قبل ذلك التاريخ.

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وينقسم الاتحاد الأوروبي في الرأي بين إكمال البطولات كما بدأت بنفس القواعد وبين وضع نظم جديدة لها وأشكال تسمح بلعب أقل عدد ممكن من المباريات لحسم الأبطال والمتأهلين لدوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أجرى عدة اجتماعات إلكترونية في الأسابيع الماضية من أجل بحث الموقف النهائي لعودة الدوريات وإيجاد حلول لإسئتناف نشاط كرة القدم.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يخطط لعودة بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل، على أن تقام البطولات بنظام مجمع في مكان واحد.