الاتحاد الأوروبي: كورونا قد يدفعنا لإلغاء اليورو

المسابقة ستقام بأكثر من مدينة على مستوى أوروبا

يواصل فيروس كورونا القاتل، بتهديد كافة المسابقات والأحداث الرياضية على مستوى العالم، بعد انتشاره السريع بين مختلف البلدان الفترة الأخيرة.

بعد تأجيل بعض مباريات الدوري الإيطالي، وخوض إنتر مباراته بالدوري الأوروبي أمام لودوجوريتش بدون جمهور، جاء الدور الآن على بطولة يورو 2020.

المسابقة ستقام للمرة الأولى بأكثر من دولة داخل أوروبا، الأمر الذي يثير المخاوف من انتشار المرض بشكل واسع بسبب التجمعات الجماهيرية في الملاعب.

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وهو ما علق عليه ميشيل أوفا عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي قائلاً:"نحن الآن في مرحلة الانتظار ونراقب كل دولة على حدة، وربما يتم إغلاق المسار الرياضي لو تفاقم الوضع".

وأضاف:"الأمر يتوقف على موقف وترتيبات الدول على المستوى الفردي، ويجب على كرة القدم اتباع أوامر كل دولة".

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وتقام مباريات يورو 2020 في عدة مدن وهي أمستردام "هولندا"، باكو "أذربيجان"، بلباو "إسبانيا"، بوخارست "رومانيا"، بودابست "المجر"، كوبنهاجن"الدنمارك"، دبلن" أيرلندا"، جلاسكو" اسكتلندا"، لندن "إنجلترا"، ميونخ "ألمانيا"، روما "إيطاليا" وسانت بطرسبرج في روسيا.

وتعتبر إيطاليا حتى الآن هي الأكثر تأثراً بالفيروس، بسبب أحداث الأسبوع الماضي، بالإضافة لمواجهة إنتر ويوفنتوس القادمة التي ستقام خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور.