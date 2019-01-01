إدارة الاتحاد تُغري اللاعبين بمكافأة خاصة للفوز في ديربي جدة

الاتحاد يحل ضيفًا على الأهلي ضمن قمة مباريات الجولة التاسعة بالدوري السعودي للمحترفين

حرصت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة إنمار الحائلي على دعم لاعبي الفريق في التدريبات الأخيرة قبل مباراة العميد المنتظرة أمام النادي الأهلي في ديربي جدة.

الاتحاد يحل ضيفًا على الأهلي ضمن قمة مباريات الجولة التاسعة بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

إدارة العميد طالبت اللاعبين ببذل كل ما لديهم غداً لإسعاد جماهيرهم بنقاط المباراة، فيما أبدى اللاعبون استشعارهم بأهمية المباراة وحرصهم على تقديم ما يرضي طموحات جماهيرهم في الديربي.

وقررت الإدارة تحفيز اللاعبين عن طريق مضاعفة مكافأة الفوز، من أجل دعمهم نفسيًا ومعنويًا بشكل جيد قبل مباراة الديربي.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ويتطلع الاتحاديون لأن يحقق فريقهم الفوز في مواجهة الديربي على المنافس التقليدي والعودة لطريق الانتصارات مُجددًا.

وتُعد هذه المواجهة بحسابات خاصة، حيث خسر الاتحاد أخر مباراة بالدوري أمام أبها 2 – 1، بينما خسر الأهلي أمام الحزم وسيكون هدف الثنائي هو تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاثة.