ديربي جدة | السومة × نياكاتي .. 5 نقاط يتفوق بها مهاجم الاتحاد على العقيد

ماذا قدم ثنائي الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي في آخر موسمين؟

مواجهة ثنائية من العيار الثقيل، سنشاهدها لأول مرة في ديربي جدة، بين السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، والفرنسي يوسف نياكاتي؛ مهاجم الاتحاد، غدًا الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والثلث بتوقيت جدة، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد أوضاعه مستقرة، وحال الفوز في الغد سيرتفع رصيده إلى 16 نقطة، لينفرد بالصدارة، أما الراقي فيعاني بالمركز الـ12 برصيد خمس نقاط، ومدربه بيسنيك هاسي مهددًا بالرحيل في أي لحظة، وقد يكتب الديربي الكلمة الأخيرة في مشواره مع الأهلي.

بتخصيص الحديث عن السومة ونياكاتي، فإن الأول شارك في أربع مباريات بدوري الموسم الجاري، لم يسجل بها أي هدف، وهي أسوأ سلسلة للعقيد منذ انتقاله للدوري السعودي في عام 2016، أما الفرنسي فلم يخض سوى 11 دقيقة فقط مع العميد منذ انضمامه له في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الوحدة، لم يحرز بها أي أهداف.

نياكاتي لا يزال يبحث عن نفسه مع النمور، فحتى الآن لا يعتمد عليه المدرب كوزمين كونترا بصفة أساسية، لكن قد نراه في ديربي الغد، بعدما أصبح جاهزًا من الناحية البدنية للمشاركة في المباريات.

فدعونا نعقد مقارنة ثنائية بين السومة ونياكاتي، خلال الموسمين الماضيين بالدوري السعودي 2019-20 و2020-21، فإن كان الأول يلعب بالمملكة منذ 2016، فإن الثاني أول عهده بالدوري السعودي كان في صيف 2019 وقتما انضم للوحدة..

ماذا قدم السومة في آخر موسمين في الدوري السعودي؟

المهاجم السوري شارك خلال 49 مباراة خلال الموسمين الأخيرين، سجل خلالها 31 هدفًا، منها هاتريك واحد، وأهدر 33 فرصة مؤكدة، وصنع ثلاثة آخرين، فيما خلق لزملائه 43 فرصة، لكن لم تترجم إلى أهداف.

سدد السومة 59 رأسية، منها 18 بين القوائم الثلاث، فيما سجل منها 7 أهداف فقط برأسه.

على مستوى التسديدات، سدد العقيد 241 تسديدة، منها 93 بين القوائم الثلاث، فيما راوغ 114 مرة، منها 43 مراوغة مكتملة.

أما تمريراته، فلمس الكرة 1521 مرة، ومررها 765 مرة، منها 496 صحيحة بنسبة دقة 64.84%.

من ناحية الالتحامات الثنائية، فدخل 514 مواجهة، تفوق في 237 منها، بينما في الكرات الهوائية الثنائية، فدخل 236 مواجهة، نجح في 119 منها.

ماذا قدم نياكاتي في آخر موسمين في الدوري السعودي؟

المهاجم الفرنسي شارك في 53 مباراة بالموسمين الماضيين مع فريقه السابق الوحدة، سجل خلالها 27 هدفًا، منها هاتريك واحد، وأهدر 31 فرصة مؤكدة، فيما صنع 9 أهداف، وخلق 36 فرصة لزملائه.

سدد نياكاتي 42 رأسية، منها 22 بين القوائم الثلاث، فيما أحرز منها 4 أهداف.

من ناحية التسديدات، سدد الفرنسي 137 تسديدة، منها 66 بين القوائم الثلاث، فيما راوغ 127 مرة، منها 57 ناجحة.

لمس نياكاتي الكرة خلال هذه المباريات، 1534 مرة، ومررها 781 مرة، منها 560 ناجحة بنسبة دقة 71.7%.

على مستوى الالتحامات الثنائية، دخل يوسف 582 مواجهة، منها 211 ناجحة، أما الالتحامات الهوائية، فدخل 235 مواجهة، تفوق في 76 منها فقط.

5 نقاط يتفوق بها نياكاتي على السومة:

تُظهر الأرقام أعلاه أن السومة لم يفقد بريقه في آخر موسمين، رغم التراجع الكبير في أداء فريقه وبالتبعية في أدائه، لكنه يظل قادرًا على التفوق على نياكاتي في بعض النقاط إلا أن الأخير تفوق في خمس منها..

يتفوق الفرنسي على السوري في صناعة الأهداف لزملائه، فقد صنع الأول تسعة بالموسمين الماضيين، مقابل ثلاثة فقط للثاني.

كذلك يهدر نياكاتي فرصًا أقل من السومة، لكن بنسبة بسيطة، فقط أهدر مهاجم الوحدة السابق 31 فرصة، مقابل 33 لمهاجم الأهلي.

أما دقة الرأسيات فالغلبة بها لنياكاتي كذلك، فله 22 رأسية صحيحة من أصل 42، مقابل 18 فقط صحيحة للسومة من أصل 59.

نقطة رابعة الأفضلية بها لمهاجم العميد ألا وهي دقة التمريرات، فنسبته 71.7%، مقابل 64.84 للسومة.

آخر النقاط التي يتفوق بها نياكاتي على السومة هي المراوغات، فله 57 مراوغة مكتملة من أصل 127، مقابل 43 للسوري من أصل 114.

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