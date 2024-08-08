"بين الاتحاد والاحتراف الأوروبي" .. نجم الأهلي يحسم قراره والإدارة تحدد طلباتها المالية!

اسم لفت الانتباه إليه بقوة في العامين الماضيين..

لا يزال مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، يعملون على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل المنافسة على كافة الألقاب، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد حسم العديد من الصفقات المحلية والأجنبية، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهم: "الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، متوسط الميدان الجزائري حسام عوار والجناح الفرنسي موسى ديابي"، إلى جانب الثلاثي السعودي حامد الشنقيطي ومعاذ فقيهي وصالح الشهري، مع تفعيل بند شراء الثنائي المحلي سعد الموسى وأحمد الغامدي، وتمديد استعارة نجم الأخضر حامد الغامدي.

ووفقًا لما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الخميس، دخل العميد الاتحادي في منافسة شرسة مع نيس الفرنسي؛ من أجل التعاقد مع النجم الدولي محمد عبدالمنعم، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

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القناة المصرية كشفت عن أن عبدالمنعم البالغ من العمر 25 سنة؛ يفضل الاحتراف في أوروبا، على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، من بوابة الاتحاد أو أي فريقٍ آخر.

ومن ناحيتها.. أعلنت مصادر خاصة لموقع "كووورة"، تقديم نادي نيس عرضًا إلى الأهلي؛ للتعاقد مع المدافع الدولي الشاب في صيف العام الحالي، مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ3.5 مليون يورو.

المصادر أكدت على رفض الأهلي هذا العرض؛ حيث يريد العملاق المصري مبلغًا يتروح بين 4 إلى 5 ملايين يورو؛ من أجل الموافقة على بيع عقد اللاعب.

جدير بالذكر أن محمد عبدالمنعم أحد أبناء الأهلي؛ حيث خرج على سبيل الإعارة لعدة أندية مصرية، قبل أن يصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق الأول، منذ يناير 2022، مشاركًا في 115 مباراة ومسجلًا 8 أهداف، بمختلف المسابقات الرسمية.