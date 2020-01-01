الاتحاد الألماني يحذر بايرن ميونخ بعد انتهاك بروتوكول كورونا

ماذا فعل بايرن ميونخ مخالفًا لبروتوكول محاربة فيروس كورونا؟

حذر الاتحاد الألماني لكرة القدم ثلاثة أندية من البوندسليجا لانتهاكها بروتوكول الحماية من فيروس كورونا في الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد.

وبدأ الموسم الجديد من الدوري الألماني هذا الأسبوع تحت إجراءات مشددة لمنع تفشي وباء كورونا من جديد ولإقامة منافسات رياضية آمنة من مخاطر العدوى.

وحول ذلك، أصدرت لجنة الرقابة بالاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) تحذيرًا كتابيًا لـ 3 أندية وهم بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت وشالكه لانتهاك قواعد البروتوكول.

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وجلس أعضاء الناديين سويًا يوم الجمعة الماضية خلال المباراة الافتتاحية للدوري بين ميونخ وشالكه بدون ارتداء كمامة أو أي قناع واقٍ، وهو ما يخالف القواعد الصحية.

ومن المفترض أن تستجيب الأندية الثلاثة لذلك التحذير الكتابي لكي لا يكون هناك إجراءات أخرى في حقهم في حال تكرار مثل هذه الأفعال من جديد.

وكان بايرن ميونخ قد اكتسح شالكه في افتتاح الدوري الألماني مساء الجمعة الماضي بـ 8 أهداف مقابل لا شيء ليبدأ موسمه الجديد بقوة كبيرة وشخصية استثنائية.

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يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام خلف أبواب مغلقة حتى الآن نظرًا لخطورة السماح بحضور الجماهير بالنسبة لتفشي الوباء من جديد في البلاد.