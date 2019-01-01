الاتحاد الأقوى هجوميًا ودفاعيًا في دوري أبطال آسيا

العميد الاتحادي يعتبر أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في البطولة

ماجد جزر

حافظ نادي اتحاد جدة السعودي على رقمه كأفضل فريق هجومي في منافسات دوري أبطال آسيا لنسخة 2019، رغم تعادله مع مواطنه الهلال في مباراة الفريقين بالأمس.

الاتحاد خرج بالتعادل السلبي على أرضه ووسط جماهيره في ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أنه حافظ على رقمه الهجومي.

العميد الاتحادي يعتبر أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في البطولة " 19 هدفًا"، وبالتالي يمتلك أقوى خط هجوم.

ولكن المفارقة هي عدم وجود أي لاعب من الفريق ضمن أعلى 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا.

الأمر لم يتوقف فقط على التفوق الهجومي لنادي الاتحاد، بل يتفوق العميد دفاعيًا حيث اهتزت شباكه مرتين متساويًا مع مواطنه الأهلي والدحيل القطري اللذان ودعا البطولة.

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يُذكر أن الهلال سيستضيف الاتحاد يوم 17 سبتمبر المُقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود.