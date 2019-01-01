الاتحاد الأفريقي يعلن عن مراقبين مباراة الزمالك ونهضة بركان

نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان يوم 19 مايو الجاري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن حكام مباراتي الزمالك المصري، ونهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلعب الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي البطولة، حيث ستكون المباراة الذهاب يوم 19 مايو الجاري في المغرب، ومباراة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته في مصر.

ويتولى مسؤولية مراقبة مباراة الذهاب، الكونغولي جيان جاي مايولاس، ويراقب الحكام نومانيدز ديو من ساحل العاج، والمنسق الإعلامي كل من محمد مكروف وهويام بن حامو، والمنسق العام خالد لمكشر من تونس ويساعده فيكتور لورنس من جنوب السودان والمنسق الأمني كل من نجيب بيربار من المغرب وراشيد مديجبا من الجزائر.

وويراقب مباراة الإياب، جوستافو ندونج من غينيا الاستوائية والمنسق الإعلامي كل من محمد ثابت من مصر وكوفي صموئيل من غانا والمنسق العام كابلو بوسلونج من جنوب أفريقيا، ويساعده موكاندجا كيلى من رواندا والمنسق الأمني كل من مولينجيسي لان من جنوب أفريقيا وراشيد مديجبا من الجزائر.

ويسعى كلاً من الزمالك ونهضة، بركان إلى الحصول على لقبهما الأول في بطولة الكونفدرالية.

جروس يستقر على تدريب أكثر من لاعب في مركز حراسة من المرمى بعدما أصبح عمر صلاح هو الحارس الوحيد الذي سيتواجد في قائمة الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 🧤 pic.twitter.com/2tuhrx8WtI — جول مصر (@goaleg) May 13, 2019

وصعد الزمالك إلى نهائي البطولة، بعد تغلبه على النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب.

بينما حجز الفريق المغربي مقعده في النهائي، بعد تخطيه الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.