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تقارير - الاتحاد الأفريقي يستفسر عن سبب حضور رئيس الزمالك اجتماع اتحاد الكرة

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إيقاف رئيس الزمالك عام كامل عن مزاولة أي نشاط رياضي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية مصرية وجود اتجاه داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للاستفسار من الاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب تواجد رئيس نادي الزمالك لاجتماع الأندية الذي عُقد أمس.

بحسب مصادر موقع "فيلجول" فأن الاتحاد الأفريقي يرغب في معرفة السبب الحقيقي لحضور رئيس متصدر بطولة الدوري المصري الحالي لاجتماع رسمي.

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن إيقاف رئيس الزمالك عام كامل عن مزاولة أي نشاط رياضي، بالإضافة لتغريمه مالياً على خلفية تعديه لفظياً على بعض مسؤولي الاتحاد.

وشهد الاجتماع الذي أقيم أمس في الاتحاد المصري لكرة القدم حالة جدل كبيرة جداً، وذلك بعد انسحاب ممثل نادي الأهلي خالد مرتجى بسبب حضور رئيس الزمالك مرتضى منصور.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد أعلن عن إيقاف رئيس الأبيض سنة عن مزاولة أي نشاط رياضي أو حضور أي مناسبة رياضية بسبب مخالفته للمادتين 131 و132.

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