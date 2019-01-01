الأرجنتيني جيل يصل جدة خلال أيام ويشارك أمام النصر

أيام وسيكون ليوناردو جيل لاعبًا في صفوف الاتحاد.

ينتظر مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي، وصول اللاعب الأرجنتيني ليوناردو جيل، إلى مدينة جدة، استعدادًا لانضمامه لصفوف العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت بعض الصحف الأرجنتينية، أكدت على أن نادي الاتحاد يستهدف ضم اللاعب صاحب الـ28 عامًا مقابل 1.8 مليون دولار، من أجل دعم الفريق.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن ليوناردو جيل سيصل إلى جدة خلال اليومين القادمين، من أجل توقيع عقد نهائي، بعد خضوعه للفحص الطبي.

أول مباراة سيشارك فيها ليوناردو جيل مع الاتحاد، ستكون أمام النصر، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يوم 10 يناير المقبل.

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وعانى العميد من رحيل لاعبي الفريق الأجانب، والذي كان أخرهم مروان دا كوستا، بسبب عدم الحصول على مستحقاته، وقد سبقه محترف الرأس الأخضر، جاري رودريجيز، لاعب الجناح الذي يفتقده الاتحاد، خاصة بعد إيقاف فهد المولد.

إدارة الاتحاد قامت أيضًا بالتعاقد مع التشيلي خيمينيز رغم عمره المتقدم (35 عاما)، ثم الأرجنتيني فيتشو (34 عاما)، والذي قدم مستوى جيد ولكنه لا يرتقي لطموح العميد.

ووضع نادي الاتحاد أيضًا الحارس البرازيلي المميز، جروهي، في خانة الاستثمار، ولم يستفد من بيعه أو مشاركته، وكذلك مواطنه جوناس.