الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل مباريات كأس الاتحاد بسبب كورونا

الاتحاد الآسيوي يقرر تأجيل مباريات كأس الاتحاد.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن تأجيل جميع مباريات كأس الاتحاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم.

الاتحاد الآسيوي كان قد اتخذ قرارًا بتأجيل جميع مباريات دوري الأبطال، بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ليتخذ قرارًا بتأجيل مباريات كأس الاتحاد.

ونشر الاتحاد بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، يعلن خلاله تأجيل جميع المباريات بكأس الاتحاد، جاء نصه كالآتي:

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"في ظل فرض المزيد من الإجراءات الوقائية وقيود السفر عن طريق العديد من الحكومات الوطنية بسبب وباء كورونا، قرر الاتحاد الآسيوي اليوم تأجيل كل مباريات كأس الاتحاد 2020 حتى إشعار آخر".

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وأضاف البيان: "سيراقب الاتحاد الآسيوي عن كثب الموقف، قبل أن يقرر استئناف موسم كأس الاتحاد الآسيوي 2020".

وكانت منافسات كأس الاتحاد قد توقفت بالفعل في غرب آسيا، قبل إعلان الاتحاد عن قراره بإيقاف البطولة، حيث كان مقررًا أن تقام مباريات لها خلال شهري مارس وأبريل.