الاتحاد الآسيوي يُعزز أزمة تراكتور أمام النصر في دوري الأبطال

النادي الإيراني اتخذ موقفه النهائي من المباراة

عزز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أزمة تراكتور الإيراني خلال مباراة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي، والتي ستقام في قطر يوم الثلاثاء القادم.

تراكتور مر بأزمات عديدة خلال الأسابيع الأخيرة، أبرزها كان رحيل مدربه فاراز كمالفالاند لعدم رضاه عما يحدث في النادي، وتعرض عديد لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

تراكتور كان قد طلب من الاتحاد الآسيوي السماح له بإضافة لاعبين جدد لقائمته في دوري الأبطال لتعويض أولئك الذين تأكد غيابهم عن المباراة لإصابتهم بفيروس كورونا.

الاتحاد القاري رفض هذا الأمر تمامًا مما عزز أزمة النادي في المباراة، وقد أعلن النادي الإيراني عن هذا الموقف من جاني الاتحاد الآسيوي عبر بيان رسمي نشره وجاء فيه ""طلبنا من الاتحاد الآسيوي إضافة 5 لاعبين شباب من الفريق الرديف بدلًا من اللاعبين المصابين بكورونا، لكنه رفض تمامًا".

النادي اتخذ قراره النهائي فيما يخص اللقاء، إذ أكمل البيان "بناءً على ذلك، سيُسافر الفريق إلى قطر للعب مباراة ثمن النهائي أمام النصر".

يُشار إلى أن تراكتور كان قد عين فيروز كريمي مدربًا جديدًا للفريق بعد رحيل كمالوند عن منصبه.

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود