الاتحاد الآسيوي يُعاقب الهلال والنصر والأهلي

يحل أوراوا ضيفًا على الهلال يوم 9 نوفمبر القادم، على ملعب محيط الرعب

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوية لكرة القدم عن توقيع العديد من العقوبات على الأندية السعودية، وعلى رأسها أندية الهلال والنصر والأهلي.

وتأتي العقوبة الموقع من قبل لجمة الانضباط والأخلاق بالاتحاد القاري على خلفية ارتكاب العديد من المخالفات في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

اللجنة وقعت 9 عقوبات على نادي النصر وصل مجموعها إلى 88.4 ألف دولار، بجانب إيقاف الحارس وليد عبدالله 5 مباريات بسبب طرده خلال مباراة فريقه أمام نادي السد القطري، بجانب تعليق واحدة من هذه المباريات.

أمام فيما يخص الأهلي فتم توقيع عقوبة وصلت إلى 9.75 ألف دولار بسبب ارتكاب 4 مخالفات طبقًا للائحة الاتحاد الآسيوي.

وأخيرًا تمت معاقبة نادي الهلال الذي تأهل إلى مباراة النهائي بقيمة 65 ألف دولار بسبب مخالفة اللوائح كمخالفة واحدة فقط.

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ويحل أوراوا ضيفًا على الهلال يوم 9 نوفمبر القادم، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 من الشهر ذاته في اليابان.