الاتحاد الآسيوي يعاقب العين الإماراتي بسبب الدحيل القطري

الدحيل تأهل لدور الـ16، بينما ودع العين من المجموعات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الاتحاد الآسيوي توقيع عقوبة على نادي العين الإماراتي، إثر ما بدر من لاعبيه تجاه لاعبي الدحيل القطري، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين بدوري أبطال آسيا.

الفريقان تقابلا في إبريل الماضي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات، على استاد هزاع بن زايد، وفاز الفريق القطري بثنائية نظيفة.

وأصدر الاتحاد الآسيوي قرارًا بتغريم الزعيم مبلغ قدره 1500 دولار أي ما يعادل 5 آلاف درهمًا، نظرًا لعدم قيام لاعبي العين بمصافحة ضيوفهم عقب نهاية المباراة.

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النسخة الحالية من البطولة شهدت إلغاء الاتحاد الآسيوي قرار اللعب على أرض محايدة بالنسبة للأندية السعودية والإماراتية والقطرية، والتي كانت لا تتقابل على أرض بعضها، نظرًا للخلافات السياسية.

يذكر أن الدحيل تأهل إلى دور الـ16 بالبطولة ليلاقي السد القطري في السادس و13 من أغسطس المقبل.

بينما ودع العين من دور المجموعات متذيلًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة بنقطتين فقط.