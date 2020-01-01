الاتحاد الآسيوي يطبق تقنية الفيديو في ربع نهائي دوري الأبطال

دوري أبطال آسيا يشهد تطبيق تقنية الفيديو

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، استخدام تقنية الفيديو في منافسات ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بالنسخة الحالية.

وتوقفت مباريات دوري أبطال آسيا في الوقت الحالي، بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الأخيرة.

وأرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، خطابًا للأندية المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا يخطرهم بإقامة مباريات ربع النهائي بتقنية الفيديو.

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وستصبح هي المرة الأولى لدوري أبطال آسيا في استخدام تقنية الفيديو في مبارياتها، خاصًة وأن "الفار" أصبح يستخدم في الكثير من البطولات حول العالم.

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وكانت تقنية الفيديو قد تم رفضها في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وهي النسخة الذي توج بها الهلال السعودي.

وتم إيقاف منافسات دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية، بعد جولتين فقط من مباريات دور المجموعات من البطولة القارية.