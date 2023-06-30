من الاتحاد؟ .. "اعتذار وأغلى عرض في تاريخ السعودية لنجم الشباب"

عرض هو الأغلى في تاريخ اللاعبين السعوديين للتعاقد مع حسان تمبكتي!

لا حديث في الشارع السعودي حاليًا، إلا على صفقات الأندية الكبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال تعاقد مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ومتوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، بينما ضم الاتحاد، الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى حسم الأهلي، صفقة إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.

وفي ظل هذه الصفقات الضخمة.. أعلن الإعلامي الرياضي فلاح المطرفي، تلقي نادي الشباب، عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية؛ للتعاقد مع المدافع الدولي حسان تمبكتي.

وكشف المطرفي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن العرض المقدم إلى الشباب، يقدر بـ70 مليون ريال (الأعلى في تاريخ اللاعبين السعوديين)، بالإضافة إلى اعتذار من هذا النادي إلى قلعة الليوث.

وشدد على أن مسؤولي الليث الشبابي، رفضوا العرض بشكل رسمي، وتمسكوا ببقاء تمبكتي، مع الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم القادم.

ولم يذكر الإعلامي الرياضي، اسم هذا النادي؛ إلا أن اللاعب ارتبط اسمه كثيرًا بالاتحاد، ونظرًا للخلافات مع قلعة الليوث، قد يكون العميد، هو المقصود بتقديم الاعتذار.