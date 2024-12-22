"فعلها نجم الاتحاد أولًا قبل 22 عامًا" .. احتفالية كريستيانو رونالدو "Siii" سعودية في الأصل!

نظرة مختلفة على احتفالية الدون الشهيرة..

في العادي أي لاعب يقفز في الهواء أمام الجماهير رافعًا يديه بطريقة معينة احتفالًا بأهدافه، يقولون إنه يقلد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، لكن هذه المرة الوضع مختلف..

الدون اعتمد هذه الاحتفالية وقتما كان في ريال مدريد، إذ يقفز أمام الجماهير ويردد كلمة "Si"، والتي تعني نعم باللغة الإسبانية.

لكن الإعلامي السعودي بندر حلواني نشر فيديو من ذاكرة التاريخ لنجم الاتحاد الأسبق حمزة إدريس، وهو يقوم بهذه الاحتفالية، زاعمًا أنه أول من قام بتلك الاحتفالية وليس صاروخ ماديرا.

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وكتب حلواني عبر منصة "إكس" بينما نشر فيديو للتشابه الكبير بين الاحتفاليتين: "هل تعلم أن حركة رونالدو Siiii هي حركة اتحادية لحمزة إدريس قبل أكثر من 22 عام".

التغريدة بالطبع حملت بعض السخرية من قبل جماهير رونالدو، فيما لجأ آخرون لإخراج الفارق بين الاحتفاليتين، والذي ربما يكمن فقط في أن الدون يدير ظهره للجمهور وقتما يقوم باحتفاليته على عكس إدريس، بجانب بالطبع ترديد البرتغالي لكلمة "Si".

يذكر أن حمزة إدريس مثل نادي الاتحاد خلال الفترة من 1997 وحتى عام 2007، ليقود النمور لتحقيق الكثير من البطولات، على رأسها دوري أبطال آسيا مرتين.