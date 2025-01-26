حسم موقف عبد الإله العمري .. موسى ديابي يُرافق الاتحاد إلى أبها لمواجهة ضمك ولكن!

الجناح الفرنسي غائب منذ استئناف المسابقات المحلية في السعودية

اختتم الاتحاد اليوم في جدة تدريباته استعدادًا لمواجهة ضمك في اليوم الختامي من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي مساء غدٍ في أبها.

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وتوجهت بعثة الفريق إلى أبها لخوض اللقاء وقد ضم المدرب لوران بلان أجانب الفريق الـ9 بعد تعافي الثنائي نجولو كانتي وموسى ديابي من الإصابة.

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الجناح الفرنسي غائب عن اللعب منذ تعرضه لإصابة في الكاحل بداية يناير الجاري، وقد أثار الصحفي عبد الرحمن الحميدي جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة حين أكد انتهاء موسمه بسبب تلك الإصابة وأخرى تعرض لها قبل مواجهة الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.

تواجد اللاعب مع بعثة الاتحاد لا تعني بالضرورة خوضه اللقاء، سواء أساسيًا أو من دكة البدلاء، حيث سيتخلى بلان عن أحد أجانبه الـ9 تطبيقًا لقواعد الاتحاد السعودي لكرة القدم بإشراك 8 أجانب فقط في كل مباراة، وقد يكون ديابي هو هذا اللاعب.

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من جانب آخر، شهدت بعثة الاتحاد تواجد المدافع عبد الإله العمري بعد غيابه عن المباريات الـ3 الأخيرة بسبب إصابته في العضلة الضامة.

جدير بالذكر أن ديابي انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا؛ حيث سجل هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 12 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.