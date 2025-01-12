المركز المشئوم .. الاتحاد يكشف عن إصابة عبد العزيز البيشي والعودة "قبل كلاسيكو الهلال"!

البيشي يغيب عن 6 مباريات للاتحاد..

كشف نادي الاتحاد عن طبيعة إصابة، عبد العزيز البيشي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرض لها خلال مباراة الفيحاء، في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وغادر البيشي ملعب المباراة مبكرًا، في الدقيقة 13، بعد تعرضه للإصابة، ليشارك عبد الإله هوساوي بديلًا له، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وتصدي حارس الفيحاء، لركلتي جزاء عن طريق كريم بنزيما وحسام عوار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعلن الاتحاد عن إصابة عبد العزيز البيشي، في الفخذ الأيمن، حيث يحتاج إلى علاج وإعادة تأهيل، لمدة تتراوح بين 4 و5 أسابيع.

وطبقًا لذلك، فقد تأكد غياب البيشي عن 6 مباريات في دوري روشن السعودي، أمام الرائد والشباب وضمك والخلود والتعاون والوحدة، فيما يحتمل عودة البيشي للملاعب قبل مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، المقررة في 22 فبراير المُقبل، في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وشهد مركز الجناح الأيمن، أكثر من إصابة في صفوف الاتحاد، بدءًا من موسى ديابي، الذي غاب حوالي شهرين، بسبب معاناته من التواء في الكاحل الأيسر وإصابة في أربطة المفصل، وعبد الرحمن العبود الذي تعرض لكسر بسيط في عظام الوجه، كما تعرض عبد الإله هوساوي، الذي استعان به المدير الفني لوران بلان في هذا المركز، لإصابة أيضًا في مباراة الاتفاق بالجولة التاسعة.

GOAL

ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 37 نقطة من 14 مباراة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بعد تعادل العميد مع الفيحاء في مباراة الجولة 14.