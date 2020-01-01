تين كات يؤجل اختيار الخماسي الأجنبي لمباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي

مباراة إنقاذ الموسم للاتحاد

قرر هينك تيك كات المدير الفني لفريق الاتحاد انتظار التدريب الأخير للفريق لتحديد الخماسي الأجنبي الذين سيعتمد عليهم في مباراة ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام أولمبيك آسفي المغربي.

الفريق الغربي نجح في الفوز بنقطة ثمينة في آخر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بتعادله مع المتصدر النصر 1-1 في الرياض، ويأمل في البناء على أدائه الجيد خلال اللقاء وحسم موقعه ربع نهائي البطولة العربية أمام أولمبيك آسفي في لقاء الذهاب الذي سيُقام مساء الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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وواصل الاتحاد تدريباته مساء اليوم الإثنين استعدادًا لتلك المباراة، ووزع المدرب الهولندي اللاعبين خلال مران اليوم على مجموعات لتطبيق بعض الجمل الفنية.

وشهد المران عودة فواز القرني ومهند الشنقيطي بعد غيابهما عن تدريبات الأحد لتعرضهما لوعكة صحية، فيما تواصل غياب المهاجم الصربي ألكساندر بريجوفيتش والذي تأكد غيابه عن المباراة القادمة بسبب تواجده خارج السعودية.