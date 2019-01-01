أنمار الحائلي : أشكر إدارة القادسية على العمل الاحترافي ولن نتوقف عن دعم الاتحاد

نشكر رئيس نادي القادسية على الاحترافية والالتزام

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد على صفقة اللاعب الدولي السعودي الشاب هارون كمارا المنضم حديثًا إلى صفوف العميد قادمًا من نادي القادسية.

الحائلي قال في تصريحات صحفية : "نشكر رئيس نادي القادسية على الاحترافية والالتزام، لأنه وجّه درسًا لاحد رؤساء الأندية عن احترام كلمة الالتزام و عدم إغلاق هاتفه".

وتأتي هذه التصريحات بناءً على التقارير التي أكدت أن إدارة الاتحاد غاضبة من رحيل عبدالفتاح آدم من نادي التعاون إلى نادي النصر، على الرغم من التوصل إلى اتفاق مع سكري القصيم.

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📎https://t.co/YACNGftOsm pic.twitter.com/dGGlWMUOUN — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 18, 2019

وردًا على الصفقات الجديد للفريق قال : "من الصعب أن نخرج عبر الإعلام ونتحدث عن مفاوضات اللاعب الفلاني والفلاني؛ كون السرية التامة في المفاوضات، تقربنا من حسم أمر اللاعب الذي نريده، دون أي “شوشرة أو بهرجة”.

وأضاف الحائلي : "هذا ما قمنا به في صفقة هارون كمارا، والحمد لله، نجحنا في ضم المهاجم الدولي الهداف ".

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وأخيرًا حول مواصلة دعم الفريق قال : "بالتأكيد لن نتوقف عند هذه المرحلة كلنا يد واحده لعودة الاتحاد إلى وضعه الطبيعي، وسعادة جمهور الاتحاد من سعادتي".