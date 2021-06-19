"الاتحاد أصبح مجبرًا على التخلص من جروهي أو القرني"

بعد تصريحات القرني النارية..

أطلق فواز القرني حارس مرمى الاتحاد تصريحات قوية، بشأن مستقبله مع العميد، حيث طالب بالمشاركة بشكل أساسي من أجل العودة إلى صفوف المنتخب السعودي، ملوحًا بالرحيل عن النمور.

القرني أشار إلى أنه يرغب في الرحيل عن نادي الاتحاد، ولكن بنهاية عقده مع الفريق، مطالبًا باللعب بشكل أساسي خلال الفترة الحالية، من أجل العودة إلى المنتخب السعودي، بعد غياب طويل في ظل تألق زميله البرازيلي مارسيلو جروهي. "اقرأ تصريحاته بالكامل"

الإعلامي الرياضي حمزة السيد، عبر عن رأيه في تصريحات القرني، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقدمًا حلولًا لإدارة الاتحاد.

وجاءت تغريدة السيد كالآتي: "فواز القرني، ظهر إعلاميًا مطالبًا بأن يلعب أساسيًا، كيف سيلعب أساسيًا وهناك من هو أفضل منه بمراحل؟"

حمزة السيد واصل: "بالتالي الحل: أما إعارته لمدة عام وحينها الماء تكذب الغطاس، أو إلغاء عقد جروهي من أجل عيون فواز وجماهير القلة القليلة، اللهم أنصر عشقنا الاتحاد عاجلًا غير آجلًا".

#فواز_القرني ظهر إعلاميا مطالبا بأن يلعب أساسيا، كيف سيلعب أساسيا وهناك من هو أفضل منه بمراحل ؟

بالتالي الحل : أما إعارته لمدة عام وحينها الماء تكذب الغطاس ، أو إلغاء عقد #غروهي من أجل عيون فواز وجماهير القلة القليلة ، اللهم انصر عشقنا الاتحاد عاجلا غير آجلا . pic.twitter.com/WW8XClTOZz — الإعلامي والكاتب الرياضي / حمزة السيد (@9hamza_) June 19, 2021

يعتمد فريق نادي الاتحاد بشكل كامل على الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، والذي يقدم مستويات رائعة خلال الفترة التي لعبها، ليكون فواز القرني حبيسًا لمقاعد البدلاء، بعد أن كان الحارس الأول بصفوف العميد.

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يذكر أن بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن فواز القرني يحظى باهتمام من جانب بعض الأندية السعودية، أبرزها النصر والهلال، من أجل الحصول على خدماته.