خطوة واحدة تحسم الأمور .. الكشف عن موقف الاتحاد من استمرار أحمد شراحيلي

تعرف على موقف شراحيلي من الاستمرار مع الاتحاد

كشف الإعلامي فارس الفزي، عن آخر مستجدات تجديد عقد أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد مع فريقه، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

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وعانى شراحيلي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي، غاب على إثرها حوالي سنة وشهرين، حيث لم يعد حتى الآن للمشاركة مع الفريق.

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وقال الفزي خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "مازالت هناك مباحثات معه، ولكن هناك تريث في مسألة تجديد عقده حتى يعود إلى الملاعب مرة أخرى".

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وواصل: "بعد رؤية مستوى أحمد شراحيلي، سيكون هناك عقد منصف له وللنادي، وهناك اختلاف في وجهات النظر بين الاتحاد واللاعب على ذلك حاليًا".

واختتم فارس تصريحاته قائلًا: "شراحيلي غاب لفترة طويلة عن الملاعب منذ أكثر من سنة، وكان غيابه من أسباب هبوط مستوى الاتحاد لأنه كان لاعب مؤثر جدًا".