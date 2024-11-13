"يمنعه من دخول غرفة الملابس!" .. تصرفات لوران بلان الغريبة تدفع نجم الاتحاد للرحيل

كواليس مثيرة من داخل نادي الاتحاد..

بات أحد نجوم نادي الاتحاد السعودي، قريبًا للغاية من "الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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الاتحاد يتألق في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان؛ حيث تأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 27 نقطة من 10 مباريات، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي الهلال "المتصدر".

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي ماجد هود، "رحيل" أحمد الغامدي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي القادم، بنسبة كبيرة للغاية؛ لخوض تجربة الاحتراف في الملاعب الأوروبية.

هود أوضح في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أن الغامدي كان أحد النجوم السعوديين المستهدفين للاحتراف الأوروبي، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ بجانب متوسط الميدان فيصل الغامدي والجناح مروان الصحفي، ثنائي العميد الاتحادي، اللذين انتقلا إلى نادي بيرشكوت البلجيكي، لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

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وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، "أوقف" رحيل أحمد الغامدي في الميركاتو الصيفي الماضي؛ حيث كتب في تقريره الفني المقدم إلى الإدارة؛ بأن هذا اللاعب من أهم العناصر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف هود: "لكن.. عندما جاء المدير الفني الفرنسي لوران بلان، في مطلع الموسم الرياضي الحالي، (أهمل) الغامدي بشكل كامل، وأصبح لا يعتمد عليه سواء في التشكيل الأساسي أو كبديل؛ دون ذكر أي توضيحات بشأن هذا الأمر".

وفجّر ماجد هود مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن بلان يتعمد عدم دخول الغامدي إلى "غرفة الملابس"، في استراحة ما بين الشوطين خلال مباريات الفريق؛ حيث يطلب منه إجراء "عمليات الإحماء" في الملعب وحيدًا، وأحيانًا مع أحد زملائه، دون أن يقحمه كـ"بديل".

وشدد هود على أن هذا الإهمال "الغريب" من المدير الفني الفرنسي؛ دفع الغامدي لاتخاذ قرار "الرحيل" في الميركاتو الشتوي القادم، لخوض تجربة الاحتراف في الملاعب الأوروبية، والتي تعطلت خلال صيف 2024.

الغامدي البالغ من العمر 23 سنة، انضم إلى الاتحاد في يناير 2024، قادمًا من صفوف نادي الاتفاق السعودي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة؛ قبل أن يفعل العميد بند شراء اللاعب بشكل نهائي، في صيف العام الحالي؛ وبعقد حتى 30 يونيو 2027.

جدير بالذكر أن أحمد الغامدي شارك في 77 دقيقة فقط، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ مقسمة على 3 مباريات، من بينها مواجهتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.