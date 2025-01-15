بعد عرض الـ40 مليون ريال .. الاتحاد يحسم قراره من بيع لاعبه في "الشتوية"

اللاعب أحد الأسماء المطلوبة وبقوة من عديد الأندية..

حسم مسؤولو نادي الاتحاد، قرارهم من "بيع" عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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الاتحاد يقدّم مستويات جيدة للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 37 نقطة من 14 جولة؛ وبفارق الأهداف فقط عن نادي الهلال "المتصدر".

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ووفقًا للإعلامي الرياضي سعد السبيعي، مساء اليوم الأربعاء، تلقت الإدارة الاتحادية عروضًا من أندية محلية كبيرة، بالإضافة إلى بعض الفرق الخارجية؛ للتعاقد مع الجناح الشاب أحمد الغامدي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

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السبيعي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن أحد العروض التي وصلت إلى نادي الاتحاد، لشراء عقد الغامدي في "الشتوية"؛ كان مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ40 مليون ريال سعودي.

وأعلن الإعلامي الرياضي "رفض" الاتحاد، فكرة الاستغناء عن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة، خلال الفترة الحالية؛ ليتأكد استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، على الأقل.

أحمد الغامدي انضم إلى الاتحاد في يناير 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة؛ قبل أن يقوم العميد بتفعيل بند "شرائه نهائيًا" في الصيف الماضي؛ إلا أنه لم يعد يشارك بشكل منتظم، مع المدير الفني لوران بلان.