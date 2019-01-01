الإنتر يُحسن عرضه لضم باريلا من كالياري

هل ينجح في إتمام الصفقة المنتظرة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة إل كورييري ديلا سبورت أن الإنتر يستعد لتحسين عرضه لضم نيكولو باريلا من كالياري، ذلك رغم اقترابه كثيرًا من ضم ستيفانو سيني لاعب ساسولو.

وحسم النيرادزوري الاتفاق مع اللاعب بالفعل على عقد يمتد لخمسة مواسم، ولكنه يُعاني منذ أسابيع للتوصل لاتفاق مع الفريق السارديني.

إذ يطلب كالياري الحصول على 50 مليون يورو نقدًا أو تقليل المبلغ إلى 35 مليون يورو، لكن بشرط ضم أليساندرو باستوني لاعب الإنتر الشاب، وهو العرض المرفوض من النادي اللومباردي.

الصحيفة أوضحت أن إنتر لم يُغير من قيمة عرضه المالي لضم باريلا والبالغ 36 مليون يورو، لكنه زاد من المكافآت الخاصة إلى 6-8 ملايين يورو، بجانب استعداده للتخلي عن فيديريكو دي ماركو بالإعارة الجافة، ذلك بعد عودته من فترة إعارة مع بارما.

وحاول ميلان وروما ضم اللاعب الدولي الإيطالي خلال الأيام الماضية، لكن رغبة باريلا هي فقط الالتحاق بصفوف الإنتر وهو ما يجعل النادي متفائلًا بشأن حسم الصفقة لصالحه في نهاية الأمر.