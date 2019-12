الإنتر وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

الإنتر 0 × 1 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

35’ تسديدة قوية من داخل يسار المنطقة عن طريق لاوتارو مارتينيز لكن ابعدها الحارس نيتو براعة

34’ بطاقة صفراء من نصيب كليمونت لينجيليت بعد تدخل قوي على دانيلو دامبروسيو

33’ تنفيذ الركنية بعرضية خطيرة من إيفان راكيتيتش تصل إلى كليمونت لينجليت داخل المنطقة لكنه سددها بجوار القائم الايسر

32’ تنفيذ الخطأ بعرضية من إيفان راكيتيتش لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

31’ خطأ لصالح برشلونة بعد تدخل قوي من ميلان سكرينيار على كارليس بيريز الذي حاول التوغل من يسار المنطقة

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح لبرشلونة بعد دون رد

29’ عرضية من أرتورو فيدال من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع لترتد امام إيفان راكيتيتش الذي سدد كرة قوية من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

28’ تسديدة قوية من ماتياس فيتشينو من على حدود المنطقة لكن امسكها الحارس نيتو بثبات

27’ محاولة التوغل من أرتورو فيدال من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح من أمامه

26’ عرضية من كريستيانو بيراجي من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة

25’ خطأ فى منتصف الميدان لصال الإنتر بعد تدخل قوي من موسي واجي على لاوتارو مارتينيز

24’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة على حدود منطقة جزاء الإنتر

الهدف جاء بعد تمريرة طولية رائعة من أنطوان جريزمان فى إتجاه أرتورو فيدال داخل المنطقة ليهأ الكرة أمام كارليس بيريز ليسددها فى المرمي بنجاح من داخل يمين المنطقة

22’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لبرشلونة عن طريق كارليس بيريز

21’ خطأ لصالح إنتر ميلان بعد تدخل قوي من جونيور فيربو على لاوتارو مارتينيز

20، انطلاقة من جونيور فيربو من الجهة اليسري ثم مررها إلى كارليس بيريز لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

19’ مرتدة سرعية للإنتر وتمريرة تصل إلى روميلو لوكاكو على حدود المنطقة ليهأ الكرة امام كريستيانو بيراجي داخل يسار المنطقة ليطلقها تسديدة قوية لكن تصدي رائع من الحارس نيتو وابعدها ببراعة

18’ تمريرات تحضيرية من جانب لاعبي برشلونة لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الإنتر

17’ خطأ للإنتر من الجهة اليسري تنفذ بعرضية من كريستيانو بيراجي لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس نيتو بثبات

16’ لاانطلاقة من ستيفان دي فري من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل والإختراق لداخل المنطقة لكن الكرة طالت وتحولت إلى رمية تماس

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد إلى ماتياس فيتشينو الذي سددها من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي

13’ ضغط من لاوتارو مارتينيز على المدافع جان توديبو يكتسب من ركنية للإنتر

12’ ضغط متقدم من لاعبي ليفربول على حامل الكرة من أنتر ميلان

10’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

9’ ياربااااااااااااااااااااه،،،،،تمريرة خطيرة تصل إلى روميلو لوكاكو بعد مرتدة سريعة تلقاها البلجيكي وراوغ الدفاع ببراعة ثم حاول التسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية

8’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من ماتياس فيتشينو على كارليس ألينا

7’ تسديدة قوية من كارليس بيريز من داخل يسار المنطقة لكن تصدي لها الحارس سمير هاندانويتش وابعدها بنجاح

6’ تمريرة خطيرة فى إتجاه روميلو لوكاكو داخل يسار المنطقة ليسددها فى المرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل على البلجيكي

4’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق دانيلو دامبروسيو لكنها مرت اعلى المرمي

3’ بداية هادئة من كلا الفريقين وانجصار الكرة فى منتصف الميدان

2’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي إنتر ميلان فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

