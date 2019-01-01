الإمارات يُدشن موسمه الجديد بالتخلي عن 4 لاعبين

النادي قدم مدربه الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أقام نادي الإمارات مؤتمرًا صحفيًا لتقديم مدربه الجديد عيد باروت، والذي سيتولى قيادته خلال الموسم القادم بهدف إعادته سريعًا لدوري الخليج العربي الإماراتي.

وكان الفريق قد هبط لدوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز قبل الأخير في دوري كبار المحترفين، وقد انفصل عن مدربه التونسي جلال القادري وتعاقد مع الإماراتي باروت.

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وأعلن النادي خلال المؤتمر رحيل 4 من لاعبيه هم عيسى علي ومحمد هلال وحسام لطفي وحارس المرمى أحمد الشاجي، والتمسك بأربعة آخرين هم فهد خلفان وعلي صقر وعبدالله كوري وسعد سرور.

وأشار محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لأن التجمع الداخلي للموسم الجديد سيكون خلال الشهر القادم وسيبدأ بالفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لانطلاق المعسكر الخارجي في سويسرا أو سلوفينيا أو صربيا، وخلاله سيخوض الفريق عدة مباريات ودية ستحدد لاحقًا حسب رؤية المدرب.