الإمارات تعلن تعليق كافة الأنشطة الكروية اليوم السبت

قرار عاجل من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعليق كافة الأنشطة الخاصة بكرة القدم في الدولة اليوم السبت، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

ويتواصل هطول الأمطار بغزارة في الإمارات لليوم الثالث على التوالي، وقد تسبب ذلك في تعليق العديد من الأنشطة في البلاد وإغلاق القرية العالمية في دبي وعدة شوارع في الفجيرة، وأخيرًا تعليق النشاط الكروي المقرر اليوم السبت.

كايو لوكاس يعود للدوري الإماراتي عبر أحد أندية أبو ظبي

وجاء إعلان الاتحاد الإماراتي عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر في تغريده على حسابه في تويتر "اتحاد الإمارات لكرة القدم يُقرر تأجيل كافة مباريات اليوم بمختلف المسابقات الكروية بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة".

وأقيمت يوم أمس الجمعة مباراتي نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي وسط هطول شديد للأمطار، حيث جمع اللقاء الأول الجزيرة مع شباب الأهلي على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة وانتهى لصالح الثاني بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية اللقاء بالتعادل 2-2.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد نجح النصر في الإطاحه بمستضيفه العين بركلات الجزاء الترجيحية كذلك بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

وجدير بالذكر أن دوري الخليج العربي الإماراتي متوقف حاليًا، ومن المقرر أن يُستأنف يوم الخميس 23 يناير الجاري بإقامة مباريات الجولة الـ13 من البطولة التي يتصدرها حاليًا شباب الأهلي برصيد 29 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مطارده الشارقة.