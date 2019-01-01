ليوناردو: أخوض تحديًا جديدًا مع شباب الأهلي

لاعب شباب الأهلي الجديد يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد ليوناردو دي سوزا لاعب الوحدة السابق أنه يخوض تحديًا جديدًا بانتقاله لشباب الأهلي دبي.

وكان المهاجم البرازيلي قد فسخ عقده بالتراضي مع الوحدة، وبعدها ارتبط بعدد من الأندية سواء من السعودية أو الإمارات لكنه اختار التعاقد مع شباب الأهلي.

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وقال اللاعب خلال تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية "الانضمام لشباب الأهلي هو تحدٍ كبير بالنسبة لي، وأنا واثق من اختياري، شباب الأهلي فريق كبير".

"النادي منحني ثقته وأرغب أن أكون عند حُسن الظن وأرد للنادي تلك الثقة".

أضاف هداف دوري أبطال آسيا للموسم الجاري "سألتزم تمامًا بتعليمات المدرب، وعلينا أن نتحد جميعًا لتحقيق الأهداف المطلوبة من النادي، لن نستطيع الفوز بالألقاب باللعب الفردي فقط بل علينا أن نكون متحدين وملتزمين".

أتم واعدًا جمهور الفرسان الحُمر ببذل قصارى جهده مع الفريق لمساعدته على النجاح وتحقيق الإنجازات.