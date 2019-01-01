العين يفقد لابا كودجو أمام النصر

يستعد العين لمواجهة النصر في الجولة القادمة من كأس الخليج العربي، لكنه سيفتقد لمهاجمه لابا كودجو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد العين لمواجهة النصر في مباراة كبيرة ضمن الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي الإماراتي، والمقررة يوم الجمعة القادم باستاد خليفة بن زايد.

ويحتل العين حاليًا المركز الثاني في مجموعته ضمن كأس الخليج العربي، إذ يمتلك 4 نقاط هي ذات رصيد النصر والظفرة، ويبتعد الثلاثي بـ3 نقاط عن شباب الأهلي في الصدارة.

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وتُلعب البطولة في الإمارات دون اللاعبين الدوليين، إذ تبدأ قبل انطلاق موسم دوري الخليج العربي وتتواصل خلال فترات التوقف الدولي.

وسيغيب لابا كودجو المتألق مع العين هذا الموسم عن المباراة لاستدعائه من جانب كلود لورا المدير الفني لمنتخب غينيا لمواجهة الرأس الأخضر وبنين وديًا يومي 10 و13 أكتوبر الجاري استعدادًا لتصفيات كأس أفريقيا 2020.

ومن جانب آخر، تترقب جماهير العين عودة كايو كانيدو للعب مع الفريق بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة للإصابة، خاصة في ظل سعي الزعيم للعودة للانتصارات بعد الخسارة أمام الشارقة في دوري الخليج العربي بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا بعد إلغاء هدف للعين أثبتت الإعادة التلفزية صحته.