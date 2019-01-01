العين: غياب كايو كان للإصابة، لا خلاف بينه وبين المدرب

العين هزم اتحاد كلباء 3-2 في مباراة مثيرة وبهدف قاتل في اللحظات الأخيرة من اللقاء، مدرب العين يتحدث عن المباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى محمد عبيد حماد المشرف العام على كرة القدم بنادي العين وجود أي خلاف بين المدرب إيفان ليكو ولاعب الفريق الجديد كايو كانيدو.

وكانت عدة مصادر صحفية قد زعمت وجود خلافات بين الطرفين أدت لاستبعاد اللاعب البرازيلي من مواجهة اتحاد كلباء في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي الإماراتي، لكن حماد أكد أن غياب اللاعب القادم من الوصل هذا الصيف كان بسبب الإصابة.

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إذ قال للموقع الرسمي للعين "كايو تعرض إلى إصابة في العضلة الخلفية خلال الجزء الأخير من التدريب الختامي ضمن تحضيرات العين لمواجهة اتحاد كلباء، والذي جرى مساء يوم أمس الأول على إستاد هزاع بن زايد، ما أدى إلى استبعاده من قائمة الفريق".

أضاف " تفيد التقارير الأولية أن اللاعب في حاجة إلى أسبوعين قبل الدخول مع الفريق في التدريبات الجماعية والعوامل التي تحدد عودة اللاعب ترتبط بوضع إصابته وقرار الطبيب ورؤية المدرب ، والواقع يؤكد أن مروجي الشائعات دائمًا ما يحتاجون إلى ربطها بأمر يستحق التقدير ويحظى بالاهتمام والمتابعة من الجميع، لذلك ليس غريبًا على من يعتمدون مبدأ الإثارة والشائعة في التسويق لأخبارهم أن يقرنوها بالعين".

"ولا يوجد أي خلاف بين المدرب وأي لاعب في قائمة الفريق، بل الاحترام المتبادل والتقدير العالي وروح العائلة الواحدة من أبرز مبادئ تعامل الجميع داخل وخارج غرفة تبديل ملابس العين التزاماً برؤية النادي وقيمه المؤسسية".

وأتم حماد حديثه مشيدًا بروح الفريق وقدرته على تحقيق انتصار صعب على فريق جيد يعتمد أسلوب إغلاق المساحات والتكتل الدفاعي ويمتلك لاعبيه جيدين في الهجوم يجعلون هجماته المرتدة خطيرة للغاية.

يُذكر أن العين فاز على اتحاد كلباء 3-2 في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد سجل هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة من المباراة.