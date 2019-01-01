الإمارات والعراق: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة العراق ضد الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 24 والمقامة فعالياتها في قطر

الإمارات 0 × 0 العراق

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الفريقان سيتصارعان مع قطر على ورقة العبور لنصف النهائي، مما سيجعل هذه المباراة بينهما مهمة جدًا في سبيل الحصول على البطاقة، وبغض النظر عن ما آلت إليه الأمور في الجولة الأولى.

في الوقت نفسه، فإن منتخب الإمارات يُعاني مع مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك، وفي آخر مباراتين رسميتين تلقى هزيمتين في التصفيات أيضًا وتعقد موقفه كثيرًا في مجموعته التي كان من المفترض أن تكون سهلة للغاية على زملاء عموري.

منتخب العراق يعيش فترة مميزة في المرحلة الأخيرة على الصعيد القاري، حيث تمكن من تصدر مجموعته في التصفيات المزدوجة لكأس الأمم الآسيوية 2023 وكأس العالم 2022، ويدخل بطولة الخليج وعينه على التتويج باللقب الغالي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة منتخب العراق مع نظيره منتخب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات "خليجي 24"، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./