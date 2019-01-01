مارفيك يُعلن حالة الطوارئ في منتخب الإمارات استعدادًا لماليزيا

المباراة الأولى في مشوار تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات حالة الطوارئ في تدريبات الأبيض استعدادًا لمواجهة ماليزيا في استاد بوكيت جليل يوم الثلاثاء القادم.

ولم يلعب المنتخب الإماراتي في الجولة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فيما حققت ماليزيا انتصارًا ملفتًا خارج ملعبها على إندونيسيا بثلاثة أهداف دون رد.

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ووصلت بعثة الأبيض العاصمة الماليزية كوالالمبور بعدما خاض الفريق معسكرًا فنيًا في البحرين، وسيؤدي اللاعبون تدريبهم الأساسي غدًا على ملعب بوكيت جليل بعد أن تدربوا خلال الأيام السابقة على الملعب الفرعي باستاد شاه علم.

وأفادت الصحف الإماراتية المتابعة للتدريبات أن اللاعبين يتمتعون بروح معنوية وثقة ممتازة ولديهم كل الرغبة لافتتاح مشوار التصفيات بالطريقة الأفضل وهي العودة للوطن بالفوز والنقاط الثلاثة.

وعقد حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة ومشرف المنتخب وإسماعيل راشد مدير المنتخب اجتماعًا مع اللاعبين أكدا خلاله على ضرورة زيادة التركيز وعدم الاستهانة بالمنتخب الماليزي، فيما عقد الجهاز الفني محاضرات فنية للاعبين استعان خلالها بالفيديو لشرح الجوانب الفنية للمنافس وأسلوب لعبه في مباراته السابقة ضد إندونيسيا.