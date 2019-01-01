طارق أحمد يُشيد بالاعتماد على الشباب في منتخب الإمارات

المنتخب يستعد لمواجهة ماليزيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد طارق أحمد لاعب منتخب الإمارات بالاعتماد على اللاعبين الشباب في قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة ماليزيا في أولى جولات التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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ووصلت بعثة الأبيض اليوم الأربعاء إلى كوالالمبور لمواجهة ماليزيا يوم التاسع من الشهر الجاري، وقد ضمت ما لا يقل عن 9 لاعبين دون الـ23 عامًا.

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لاعب وسط النصر الإماراتي أبدى إعجابه بسياسة الاعتماد على الشباب مؤكدًا أنهم سيشكلون إضافة قوية وعنوانًا لدخول المرحلة القادمة في تاريخ المنتخب وخطوة مهمة لبناء فريق للمستقبل.

وأضاف طارق أن اللاعبين الشباب سيستفيدون من وجود لاعبين أصحاب خبرة إلى جانبهم، مضيفًا لصحيفة البيان "المزج بين جيلين مختلفين خطوة جيدة لبناء فريق للمستقبل وبلا شكّ إن اللاعبين الصغار سيشكلون نواة المنتخب في السنوات القليلة المقبلة، هم يحتاجون الآن إلى العمل وكسب الخبرة".

وأخيرًا أبدى اللاعب صاحب الـ31 عامًا سعادته بالعودة لتمثيل منتخب الإمارات بعد غيابه عن نهائيات كأس أمم آسيا 2019، مؤكدًا أنها جاءت في الوقت المناسب وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن المدرب بيرت فان مارفيك.