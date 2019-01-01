يوسف جابر: شكرًا بني ياس، والبطولات قدر شباب الأهلي

مدافع شباب الأهلي الجديد سعيد بمباراته الأولى

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى يوسف جابر مدافع شباب الأهلي العائد له من بني ياس رضاه التام عن أدائه في أولى مبارياته مع الفريق وكانت ضد الجزيرة في كأس الخليج العربي.

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وتحدث اللاعب لصحيفة البيان الإماراتية موجهًا شكره لفريقه السابق بني ياس وجماهيره على الدعم والمساندة، مؤكدًا سعادته بالاجتماع مع شقيقه في فريق واحد من جديد.

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إذ قال مازحًا "كنت أتمنى أن يعود شقيقي محمد إلى بني ياس، ولكن أنا من جئت إلى الأهلي، وبالتأكيد منذ رحيل شقيقي عن بني ياس، وأنا أتمنى العودة للعب إلى جواره، والحمد لله أن هذا الأمر تم بانضمامي إلى شباب الأهلي".

صاحب الـ34 عامًا أكد أن شباب الأهلي فريق بطولات وكل اللاعبين يدركون حقيقة هذا الأمر ويبذلون قصارى جهدهم لحصد النتائج التي تُسعد جماهيرهم، مضيفًا "البحث دائمًا عن الفوز والتطلع إلى البطولات قدر شباب الأهلي، كنادٍ كبير، وأتمنى إكمال المشوار مع الفريق، والتوفيق لكل زملائي".

وعن المنافسة الشرسة على دخول التشكيل الأساسي في "فرسان دبي"، قال جابر "وجود تحدٍ بين اللاعبين على نيل شرف دخول التشكيلة الرسمية لشباب الأهلي شيء إيجابي ومحفز، ولكن سواء لعب يوسف أو لم يلعب، يبقى قلبي دائمًا مع الفريق، وأتمنى التوفيق لجميع زملائي".

أتم قائلًا حول أحد أهدافه الشخصية هذا الموسم " سأبقى حريصًا على استمرار مسيرتي شبه الخالية من الإنذارات والبطاقات الحمراء، وأنا دائمًا في خدمة فريقي في أي وقت".

يُذكر أن يوسف جابر انتقل من بني ياس للأهلي عام 2007 لكنه عاد لفريقه السابق عام 2010 وقضى هناك 9 مواسم كاملة قبل أن يُقرر النادي عدم تجديد عقده ليُعود لفريق شباب الأهلي.