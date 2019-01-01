الإماراتي خلف الحبتور يزور نادي الزمالك ومرتضى يستقبله

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يزور نادي الزمالك.

تواجد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في مقر نادي الزمالك اليوم الإثنين، وذلك في زيارة تفقدية للقلعة البيضاء.

وكان في استقبال الحبتور، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، حيث اصطحبه في جولة داخل النادي، هو والوفد المرافق له، لتفقد المنشآت الرياضية.

الحبتور أبدى إعجابه الشديد بالمنشآت الرياضية داخل نادي الزمالك، حيث أشاد بالثورة الإنشائية التي تمت داخل القلعة البيضاء.

مرتضى منصور سيعقد جلسة اليوم الإثنين مع لاعبي الزمالك، من أجل الحديث معهم بخصوص بعض الأمور الخاصة بهم، والأحداث التي مر بها الفريق الفترة الماضية.

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الزمالك يستعد لمواجهة الشرقية، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس مصر، والمقرر لها مساء يوم الأربعاء المقبل.

رئيس الزمالك سيناقش بعض الملفات اليوم، على رأسها موقف الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأبيض، والذي سيعقد جلسة معه خلال الساعات المقبلة.

وتلقى الزمالك خسارة كبيرة من مازيمبي الكونغولي، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.