حلم سداسية بايرن ميونخ يقترب وفرصة للأهلي والزمالك .. الإعلان عن موعد كأس العالم للأندية

نبأ سعيد لقطبي الكرة المصرية وبطل أوروبا..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقامة بطولة كأس العالم للأندية لنسخة 2020 بصورة طبيعية لكن مع ترحيل موعدها، على أن تستمر بالأراضي القطرية.

واعتاد عشاق الساحرة المستديرة على إقامة كأس العالم للأندية في منتصف شهر ديسمبر من كل عام، لكن نظرًا لأزمة فيروس كورونا، تم تأجيلها كحال أغلب البطولات العالمية.

فيفا في بيانٍ رسمي أعلن أن البطولة ستقام في مطلع فبراير 2021 وحتى 11 من الشهر نفسه في قطر.

المزيد من الفرق

وذكر فيفا في بيانه "تعرضت بطولة كأس العالم للأندية التي كان من المقرر لها في ديسمبر للتأثير المدمر لوباء فيروس كورونا وتم تعديل موعدها".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

هذا النبأ سار للغاية بالنسبة لبايرن ميونخ على وجه التحديد، والذي ستتاح له إمكانية تحقيق السداسية التاريخية حال الظفر بلقب كأس العالم للأندية، وتكرار إنجاز برشلونة في 2009.

صدمة.. ليفربول يستغني عن صلاح لعيون مبابي!

في الوقت نفسه فإن تأكيد إقامة البطولة سيزيد من حماسة نهائي "القرن" المرتقب بين الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا، فيحلم الفريقان باللعب وسط كبار العالم مرة أخرى بعد طول غياب.

يذكر أن الدحيل سيشارك في البطولة باعتباره بطلًا لمسابقة الدوري القطري، إلى جانب بايرن ميونخ، فيما يُنتظر تحديد أبطال إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكونكاكاف وأوقيانوسا في الشهرين المقبلين.

كما تجدر الإشارة إلى أن ليفربول هو حامل لقب كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو في نهائي النسخة الأخيرة بقطر بنتيجة هدف نظيف.