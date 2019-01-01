الإعلان عن بث مباريات الدوري الإماراتي بالعربية والإنجليزية

يتم بث جميع مباريات دوري الخليج العربي باللغة الإنجليزية

ماجد جزر

كشف وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية عن تطبيق تجربة جديدة بالدوري الإماراتي في الموسم الجديد 2019-2020.

ومن المنتظر أن يتم بث جميع مباريات دوري الخليج العربي باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى العربية بداية من الموسم الجديد.

وقال الحوسني أن الرابطة اجتمعت مع إدارات التسويق بالأندية، روابط المشجعين، وجمعت بعض استبيانات من وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الوصول إلى خطة تشمل العديد من المبادرات الجماهيرية والتسويقية.

وتستهدف الرابطة أحداث نقلة نوعية بما فيها الفعاليات المجتمعية، لتعزيز تجربة يوم المباراة عبر تطوير الخدمات في ملاعب الإمارات وتحسين المرافق، 30 سيارة وجوائز مادية وعينية تقدمها الرابطة والرعاة.

وكان الستار قد أزيح أمس عن الهوية الجديدة لرابطة المحترفين الإماراتية، خلال حفل كبير شهد حضور نجوم ورموز كرة القدم أمس الجمعة.

وشهد المؤتمر الكشف عن شعارات المسابقات المحلية الإماراتية المختلفة، قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020 الأسبوع المقبل، وظهر الشعار الجديد لبطولة دوري الخليج العربي بشكل عصري مميز وألوان زاهية مبهجة.