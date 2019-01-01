الإعلام الإسباني يُبرز أدق تفاصيل كواليس لقاء بيريز ورونالدو

أغربها مقاطعة الحفل

ما زالت ردود الأفعال مستمرة على اللقاء الخاص الذي جمع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بالأسطورة كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى منذ رحيل الأخير عن النادي الصيف الماضي.

أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة في إسبانيا، ألقى الضوء عن كثب على أدق تفاصيل اللقاء الخاص، لإظهار ما قاله بيريز رونالدو، وأكثر ما توقف عنده البرنامج، ما فعله الرئيس عندما قاطع الحفل، لالتقاط صورة تذكارية مع صاروخ ماديرا، بعد تسلمه جائزة "الماركا" الخاصة للأساطير.

وأظهر مقطع الفيديو، استغراب رونالدو من طلب بيريز، كونه التقى به بالفعل قبل دقائق خلف الكواليس، في مشهد العناق الدافئ بينهما، ومداعبة بيريز للنجم، بأن جسده الآن أكثر نحافة ورشاقة عما كان من قبل، وبعدما تأكد الدون أن بيريز هو من طلب بنفسه إيقاف الحفل، في فقرة خاصة مع صديقته جورجينا رودريجيز، اضطر للموافقة على الطلب.

وحدث ما لم يتوقعه أحد لحظة التقاط الصور التذكارية، بتعالي الأصوات المطالبة بعودته مرة أخرى، أحدهم قال "وقع معه الآن"، وتبعه آخرون برسائل بنفس المعنى، وهو ما أصاب رجل الأعمال ببعض الحرج، بحركة جسده، التي حاول من خلالها أن يقول "الأمر لم يَعد بيدي".

وكان قائد وهداف البرتغال التاريخي قد غادر ريال مدريد الصيف الماضي، بعدما قضى 9 سنوات بين جدران "سانتياجو بيرنابيو" حقق خلالها كل البطولات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى ذلك، رحل وهو على قائمة الهدافين التاريخيين للوس بلانكوس.