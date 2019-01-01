الإصابة تحرم اتحاد كلباء من مهاجمه لنهاية الموسم

اللاعب تعرض إلى إصابة قوية في مباراة العين بالدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهى موسم المهاجم البرزايلي مايك راموس، لاعب نادي اتحاد كلباء، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وتعرض البرازيلي صاحب الـ 26 عاماً، إلى إصابة في مباراة فريقه أمام العين في الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإماراتي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقرر الجهاز الطبي، أن يخضع اللاعب إلى تدخل جراحي، قبل أن يبدأ عمليات التأهيل، ليبتعد عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وانضم راموس إلى صفوف اتحاد كلباء على سبيل الإعارة من ام تي كي بودابيست المجري، وكان الفريق الإماراتي قريباً من تفعيل بند الشراء قبل أن يتعرض للإصابة.

ولعب البرازيلي هذا الموسم مع اتحاد كلباء 19 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف، وصناعة ثلاثة آخرين.

النسبية تحكم معظم الأشياء

فالشعور السيء بالنسبة لك قد لا يكون بنفس هذا القدر من السوء لشخص آخر

لكن -بشكل شخصي- سأخبركم عن الشعور الأسوأ على الإطلاق .. الخذلان🤦‍♂️



⚫️ بيلا جوتمان تعرض للخذلان ولم يسامح من خذلوه قط فأصابتهم لعنة مازالوا يعانون منها للآن



أهلًا بكم في #حكايات_جول pic.twitter.com/dAHINnoF1P — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

ويحتل اتحاد كلباء المركز الحادي عشر من جدول الدوري برصيد 24 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز العاشر، بعد لعب 23 جولة.

الجدير بالذكر أن اتحاد كلباء يتبقى له ثلاث مباريات، على نهاية الموسم الحالي بالدوري، ومن المنتظر أن يلعب أمام بني ياس في الجولة القادمة، ثم دبا الفجيرة وأخيراً أمام الوصل.