الإصابة تُبعد مهند علي عن الدحيل

النجم العراقي الملقب بميسي تعرض لإصابة عضلية وسيغيب عن الدحيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكدت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها مهند علي مهاجم الدحيل تعرضه لإصابة عضلية ستُبعده عن فريقه لمدة 3 أسابيع.

وكان اللاعب العراقي قد غادر مباراة الدحيل الأخيرة أمام الريان في ثالث جولات دوري نجوم قطر بعد مرور ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

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وأظهرت الفحوصات الطبية أن اللاعب الملقب بميسي يُعاني من إصابة في عضلة السمانة لقدمه اليُسرى، وقد أوصى الجهاز الطبي بضرورة خضوعه للراحة.

ومن المقرر أن يخضع مهند علي لبرنامج تأهيلي خاص بعد فترة الراحة لينضم بعدها للتدريبات الجماعية لفريقه.

ويُواجه الدحيل خطر الإصابات كثيرًا هذا الموسم، إذ سبق أن طالت مدافعه المخضرم مهدي بن عطية خلال مباراة دوري أبطال آسيا أمام السد، ولم يعد اللاعب المغربي للعب إلا خلال مواجهة الريان الأسبوع الماضي.