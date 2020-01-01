الإصابات تواصل ضرب ريال مدريد قبل مباراة ألافيش

غيابات بالجملة..

سيدخل ريال مدريد مباراته أمام ألافيش يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني وهو منقوص من نجمين مهمين، وهما كريم بنزيما وداني كارفخال، بسبب الإصابة.

بنزيما يغيب منذ مدة جراء إصابته العضلية، وكان من المتوقع أن يسجل عودته في مباراة ألافيش، إلا أنه وبالاتفاق مع الجهاز الطبي للميرينجي فضّل ألا يخاطر بنفسه وأن ينتظر حتى يتعافى بصورة تامة.

أما داني كارفخال ورغم عودته الأسبوع الماضي في مباراة فياريال بعد إصابة طويلة، فإن إصابة أخرى قد داهمته في القدم اليُمنى من شأنها أن تبعده عن مباراة ألافيش.

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بشكلٍ عام، التوقعات تسير بأن يعود الثنائي مرة أخرى إلى كتيبة زين الدين زيدان في مباراة شاختار المقبلة بدوري أبطال أوروبا، أو في مباراة الأسبوع المقبل بالليجا على أقصى تقدير.

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بهذا، ينضم الثنائي إلى قائمة طويلة من إصابات الريال أمام ألافيش، والتي يأتي في مقدمتها سيرخيو راموس، المصاب منذ تواجده مع منتخب إسبانيا في الجولة الدولية الأخيرة.

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كما سيغيب فيدي فالفيردي وألفارو أودريوزولا للإصابة، مع لوكا يوفيتش المصاب بفيروس كورونا، فيما سيسجل كاسيميرو وإيدير ميليتاو عودتهما لليجا من جديد بعد تأكد تعافيها من كورونا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد فشل في الفوز بآخر مباراتين في الليجا، حيث تعادل إيجابيًا مع فياريال بهدف لكل منهما وقبلها هُزم من فالنسيا بأربعة أهداف لهدف بملعب ميستايا.