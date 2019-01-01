الإصابات تقضي على مسيرة جوناس

البرازيلي يعلن الاعتزال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن البرازيلي جوناس مهاجم بنفيكا البرتغالي عن اعتزاله لكرة القدم بنهاية الموسم الماضي.

جاء ذلك إثر الأزمات البدنية التي تعرض لها بشكل مستمر في هذا الموسم الأخير، ليقرر الاعتزال قبل عام من نهاية عقده.

وكان جوناس -35 عاماً- قد سجل 137 هدفاً بقميص النادي البرتغالي الذي انضم إليه في سبتمبر 2014 بعد فسخ عقده مع فالنسيا الإسباني.

وكان جوناس قد خاض 12 مباراة دولية بقميص السليساو، سجل خلالها 3 أهداف.

يذكر أن جوناس لعب بقمصان سانتوس وجريميو وبورتوجيزا البرازيليين قبل انتقلاه إلى فالنسيا في يناير 2011.