الإصابات تضرب مانشستر يونايتد قبل مواجهتي تشيلسي وليفربول

صدمة جديدة للشياطين الحمر بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

كشف أولي سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن ضربة قوية تعرض لها فريقه هذا الشهر.

الثنائي أنطوني مارسيال وجيسي لينجارد، تعرضا للإصابة خلال خسارة مانشستر من باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

لويس سواريز قد يعود إلى أياكس

سولشار أكد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي الأثنين القادم، عن مدة غياب كل منهما عن الملاعب.

⚡️ “تُريد أن تعرف من أين تؤكل الكتف؟ اسأل ماروتا”



⭕️ نستعرض معكم هنا لماذا يوفنتوس هو النادي الأنجح في العالم من حيث إدارة موارده البشرية وتوظيفها فنيًا وماديًا أيضًاhttps://t.co/UtDndATUo7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019

وقال النرويجي:"أنهما سيغيبان لمدة تصل إلى إسبوعين أو ثلاثة".

وأضاف:"كنا نطمح في ظهور ماسون جرينود المهاجم الشاب ضد تشيلسي لكنه أيضاً يعاني من الإصابة".

فالفيردي الموظف المثالي | لماذا جدد برشلونة عقد مدربه؟

إصابة لينجارد ومارسيال ستمنعهما من الظهور ضد تشيلسي، وكذلك عن المباراة الهامة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم 24 فبراير الجاري.

ويسابق كل منهما الزمن من أجل اللحاق بمواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال ببداية شهر مارس القادم.