الإسماعيلي يستفز مازيمبي قبل مواجهته بدوري أبطال أفريقيا

الدراويش عادوا العام الجاري للساحة الأفريقية بعد غياب تسعة أعوام

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص الإسماعيلي على الضغط على مازيمبي الكونغولي بطريقته الخاصة، قبل مواجهة الفريقين بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

قرعة دور المجموعات كانت قد أجريت أول أمس الجمعة، وأسفرت عن وقوع الدراويش في المجموعة الثالثة رفقة الفريق الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري والأفريقي التونسي.

وقام الحساب الرسمي للإسماعيلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بلقطة استفزازية لمازيمبي في محاولة للضغط عليه، حيث كتب: "أهلًا مازيمبي، لقد حصلنا على اهتمامنا، لذلك نود أن نذكرك بشيء.

"الفائزون بدوري أبطال أفريقيا عام 1969، قم بتخمين من الذي عاد مرة أخرى؟".

Hey @TPMazembe you've got our attention, so we wanna remind you of something 😉

1969 African Cup of Champions Clubs Winners🏆, Guess who is back again ? 😎#Throwback#IsmailySC #weareismaily #شجع_الدراويش pic.twitter.com/E4KyU040a0 — Ismaily SC (@ismailyofficial) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨

وكان الإسماعيلي قد توج عام 1969 بطلًا لدوري الأبطال على حساب مازيمبي، بالتغلب عليه بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويعود الدراويش للمشاركة في النسخة الحالية من دوري الأبطال بعد غياب استمر تسعة أعوام، حيث كانت المشاركة الأخيرة له عام 2010.

الإسماعيلي كان قد صعد لدور المجموعات بعدما تغلب على القطن الكاميرون بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32.

ومن المقرر أن يستهل الدراويش مشوارهم في دور المجموعات بملاقاة مازيمبي في 12 من يناير المقبل، بالجولة الأولى.