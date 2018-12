الإسماعيلي يستفز مازيمبي قبل مواجهته بدوري أبطال أفريقيا

حرص الإسماعيلي على الضغط على مازيمبي الكونغولي بطريقته الخاصة، قبل مواجهة الفريقين بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

قرعة دور المجموعات كانت قد أجريت أول أمس الجمعة، وأسفرت عن وقوع الدراويش في المجموعة الثالثة رفقة الفريق الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري والأفريقي التونسي.

وقام الحساب الرسمي للإسماعيلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بلقطة استفزازية لمازيمبي في محاولة للضغط عليه، حيث كتب: "أهلًا مازيمبي، لقد حصلنا على اهتمامنا، لذلك نود أن نذكرك بشيء.

"الفائزون بدوري أبطال أفريقيا عام 1969، قم بتخمين من الذي عاد مرة أخرى؟".

Hey @TPMazembe you've got our attention, so we wanna remind you of something 😉

1969 African Cup of Champions Clubs Winners🏆, Guess who is back again ? 😎#Throwback#IsmailySC #weareismaily #شجع_الدراويش pic.twitter.com/E4KyU040a0 — Ismaily SC (@ismailyofficial) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨