الإسماعيلي والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي وذلك في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري 2019-2020

العدالة 0 × 0 النصر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / شريف أكرامي / سعد سمير / محمود وحيد / حسام عاشور / وليد سليمان / جيرالو دا كوستا / وليد أزارو

🕢 أقل من ساعة على الانطلاق.

📝 إليكم تشكيل الفريق اليوم أمام الإسماعيلي.



🔴 ⁧#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/GHM1CPQ0qH — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 19, 2019

الأهلي: يبدأ المدرب رينيه فيلر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد الشناوي / محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / أليو ديانج / محمد مجدي أفشة / حسين الشحات / جونيور اجاي / أحمد الشيخ / مروان محسن

البدلاء / محمد فوزي / محمد مجدي مصطفي / محمد بيومي / أحمد مدبولي / عماد حمدي / محمد صادق / بينسون شيلونجو

الإسماعيلي: يبدأ المدرب أدهم السلحدار بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد مجدي / أحمد أيمن / باهر المحمدي / محمد هاشم / محمود البدري / محمد مخلوف / محمود دونجا / عبدالرحمن مجدي / همام طارق / محمد الشامي / بيكيتي سيلفا

تشكيل الفريقين:

بدأ الإسماعيلي يتعافى تدريجيًا من البداية السيئة للموسم بعد أن حقق الفوز في أخر جولتين على حساب مصر المقاصة ونادي مصر، ليتواجد الدراويش في الترتيب السادس برصيد 13 نقطة، وتعتبر مواجهة الخميس المقبل فرصة ثمينة لبرازيل الكرة المصرية من أجل الاقتراب أكثر من صدارة الترتيب خاصًة وأن الموسم لازال في بدايته.



يتصدر المارد الأحمر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة على الرغم أنه لعب ست مباريات فقط حتى الآن، حيث تمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات ولم يدخل مرماه سوى هدف وحيد، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي وذلك في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./