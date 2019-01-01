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Eredivisie

الإدريسي يختار تمثيل المغرب على حساب هولندا

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المهاجم المغربي يتألق بشكل لافت مع ألكمار هذا الموسم وسجل 13 هدف بجميع البطولات
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

قرر أسامة الإدريسي جناح نادي ألكمار الهولندي، الانضمام إلى المنتخب المغربي في المستقبل .

الإدريسي يعتبر أحد العناصر الأساسية لآلكمار في الفترة لأخيرة، ويقدم مستويات مميزة في الدوري الهولندي.

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بعض التكهنات أثيرت حول المنتخب الذي يمثله اللاعب، سواء بلده الأصلي أو هولندا ليلعب تحت قيادة المدرب رونالد كومان.

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تقارير صحفية أكدت استقرار الإدريسي على موقفه النهائي باللعب لأسود الأطلسي.

اللاعب قام بكافة الإجراءات اللازمة بتلك الخطوة، ويستعد للانضمام للمعسكر التدريبي لمواجهة الكاميرون القادمة.

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ويأتي ذلك بعد عدة مفاوضات مع هيرفي رينارد مدرب المغرب، الذي أبدى ثقته أكثر من مرة في تمثيل الإدريسي للأسود.

يذكر أن صاحب الـ22 عاماً نجح في تسجيل 13 هدف في 28 مباراة بجميع البطولات مع ألكمار هذا الموسم.

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