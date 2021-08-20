"الإجرام التكتيكي جعل تصريحات مينيزيس انهزامية"

انتقاد حاد لمدرب النصر

انتقد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، المدرب البرازيلي مانو مينيزس، المدير الفني لفريق نادي النصر، بعد الخسارة من الفيصلي، بالمباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا.

النصر تلقى الخسارة من الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشهري كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة ينتقد فيها تصريحات المدرب مينيزيس عقب الخسارة من الفيصلي.

وجاء نص تغريدة مبارك الشهري كالآتي: "تصريح انهزامي من المدرب مينيزيس، يعكس مدى الإجرام التكتيكي الذي مارسه عليه مدرب الفيصلي الإيطالي باولو".

ووجه الشهري رسالة قوية إلى مينيزيس قال فيها: "الفوز لا يأتي بالجنود الأقوياء، بل بالقائد الذي يجعل جنوده يقاتلون للانتصار".

مينيزيس خرج بتصريحات يؤكد خلالها على أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الفيصلي وسجل بها هدف التعادل، ليست صحيحة، وأن المخالفة وقعت خارج منطقة الجزاء.

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وتحدث المدرب البرتغالي عن تفوق نادي الفيصلي على النصر طوال المباراة، وعدم قدرة فريقه على مجاراته والتقليل من خطورته، وهو الأمر الذي تسبب في غضب الجماهير ضده.