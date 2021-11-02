الأولمبي السعودي يُحقق المعجزة ويتأهل لكأس آسيا تحت 23 عامًا

استطاع منتخب السعودية الأولمبي تحقيق المعجزة والتأهل إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا التي ستُقام في أوزباكستان، وقد أبدى مدربه سعد الشهري سعادته البالغة بذلك الإنجاز خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها.

الأخضر تحت 23 عامًا بدأ التصفيات التي أقيمت في أوزباكستان بطريقة سلبية جدًا، إذ تعادل مع المستضيف 2-2 قبل أن يخسر أمام الكويت 2-1 في مفاجأة كبرى.

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نقاط المباريات ضد أوزباكستان حُذفت من الحسابات تمامًا نظرًا لأنه المنتخب المستضيف للنهائيات، وبذلك تأهل المنتخب الكويتي متصدرًا المجموعة برصيد 6 نقاط وبقي رصيد السعودية دون نقاط انتظارًا لمواجهة بنجلاديش في الجولة الأخيرة.

الأخضر دخل اللقاء بهدف تحقيق فوز كبير يضمن له التأهل ضمن أفضل 4 ثوانٍ، وقد استطاع المنتخب الانتصار 3-0 بأهداف سعود عبد الحميد وزياد الجهني وأيمن يحيى.

الفوز رفع رصيد الأخضر الأولمبي إلى 3 نقاط، وقد ساعده الفوز الكبير على التأهل بأفضلية فارق الأهداف عن منافسيه.